Jean Francois LHERICEL

En charge des opérations marketing au sein d'un éditeur de progiciels financiers, je possède une solide expérience en marketing stratégique et opérationnel dans un contexte international.



Professionnel, intuitif et créatif, de la rédaction de recommandations stratégiques au suivi opérationnel de projets, budgets et plannings, j’ai pu développer et mettre en œuvre au cours de ces dernières années une vision transversale et novatrice des outils de marketing et organiser une communication efficace (marketing opérationnel, web marketing, événementiel, ...).



Mes compétences :

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing online

Marketing stratégique

Marketing et communication

International