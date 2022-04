Jean-François LHUISSIER

Depuis 2015 : Chargé de mission puis vice-président (depuis 2016) de la COMUE Normandie-Université, en charge de l'offre de formation



2015-2016 : Président du comité de suivi des licences et licences professionnelles



2012-2016 : Vice-président de l'université du Havre, en charge des formations et de la vie universitaire



2010-2015 : Vice président, puis président ( 2015) de la COURROIE, conférence universitaire en réseau des responsables de l'orientation et de l'insertion des étudiants.



de 2007 à 2012 : Directeur de l'OISEAU, le service de l'Université du Havre, en charge de l'information, de l'aide et du conseil en orientation,de l'aide à la recherche de stages, de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, de la mise en oeuvre et l'exploitation d'enquêtes concernant le devenir des anciens étudiants, des conditions de vie et d'études des étudiants, et des conditions d'enseignements.



Depuis 1989 : maitre de conférences en mécanique à l'université du Havre