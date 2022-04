Jean-François LICTEVOUT

Directeur de centre de profit, mes principales fonctions sont :

- management des équipes (jusqu'à 80 pers.)

- application du concept commercial de l'enseigne ;

- gestion du budget (jusqu'à 18 M€ d'euros)

- théatralisation de l'offre marchande et développement des ventes (jusque +11 %)



Passionné par les hommes, je m'applique à faire grandir mes collaborateurs et leur faire partager mes valeurs.



Homme de résultat, toutes mes actions sont tournées vers le développement des ventes et la satisfaction client.



Mes motivations : développement et conquête du CA, construction de plans marketing et mise en oeuvre des plans d'action, Management et animation d'équipes commerciales.



Organisation du concours régional "Les Négociales" à l'IAE de Lille

Enseignant - vacataire à l'IAE de Lille : Management (Licence 3 DistriSup) ; Tutorat et gestion de projet (Licence 3 MV), "Gestion et Développement des Réseaux de Distribution (Master 2 CRC et Master 2 M&M)



Mes compétences :

Organisation

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Management

Distribution

Commerce

Merchandising

E marketing

Amélioration de la productivité

Planification

Marketing stratégique

Gestion

Stratégie commerciale