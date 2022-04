Jean Francois LIDOU

Titulaire d’un Master 2 environnement et économie de l’Université Aix Marseille, j’ai orienté mon parcours universitaire de l’environnement et des enjeux associés au développement durable. Je dispose également d’une maitrise d’océanologie et un deug de biologie.

Après mes études, je suis parti en Angleterre pour quelques mois dans le but de perfectionner mon anglais. J’y suis resté 2 ans et demi et y ai évolué vers des responsabilités dans le restaurant de La City de Londres dans lequel j’avais débuté.

C’est dans le secteur de l’environnement que je souhaite maintenant mettre à profit mes compétences et mes expériences



Mes compétences :

Développement informatique