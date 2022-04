Jean Francois LOLLIER

Gestionnaire de l'entreprise dans l'ensemble de ses composantes de la gestion au commerce en passant par la production.



Responsable de l'organisation de la production, du choix des équipements industriels et du retour sur investissement de ces derniers.



Garant du bon climat social au sein de l'entreprise et interlocuteur privilégié des partenaires sociaux, des organes représentatifs et des structures de contrôle.



Soucieux dans le cadre de ses responsabilités en ressources humaines, de la bonne élaboration des contrats de travail, du respect des règlements intérieurs et de la législation.



Animateur de la force de vente, correspondant privilégié des clients, principalement des grands comptes et en charge des marchés publics (Appels d'offre BOAMP, BOAE).



Superviseur de la gestion financière, analyste des comptes d'exploitation, des bilans pour garantir la trésorerie, les capacités d'investissement et la rémunération du capital.



En veille permanente des possibilités de croissances externes.



Promoteur de l'image de marque de l'entreprise.



Mes compétences :

Achats

Chiffre d'affaires

COMMERCE

Commerciale

compte d'exploitation

Conseil

Direction commerciale

Direction de production

Finance

Investissement

Production

Recrutement

Ressources humaines

Textile

Transport