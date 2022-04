Jean-Francois LOUMEAU

Cadre dirigeant de l'industrie pharmaceutique avec une vaste expérience internationale dans des fonctions opérationnelles et/ou non-exécutives au niveau des Conseils d'administration.



Agé de 60 ans, le Dr Jean-François Loumeau a occupé plusieurs responsabilités opérationnelles dans l'industrie pharmaceutique pendant 20 ans de 1985 à 2005:

- Searle-Monsanto France: Chef de Groupe de Produits (03/1985 - 06/1986)

- Transgene, Strasbourg France: Business Development Manager, Healthcare Human (06/1986 - 10/1988)

- Glaxo Laboratories Canada (Groupe GSK): Directeur des communications médicales (11/1988 - 04/1992)

- Laboratoires Servier: DG Afrique du Sud (04/1992 à 07/1994)

- Groupe Cegedim: Directeur Général France & TVF international (09/1994 - 09/1998)

- Mayne Pharma (acquis par Hospira puis Pfizer):

o Directeur Business Development E.M.E.A. Opérations & Directeur Commercial "Europe centrale" 02/1999 - 03/2002 (Faulding Pharmaceuticals acquis par Mayne Pharma fin 2001)

o Vice-président Business Développement, E.M.E.A. (03/2002 - 01/2003)

- IVAX Europe (acquis par Teva): Vice-président Développement des affaires: (01/2003 - 07/2005)



Depuis 2005, le Dr Loumeau est spécialisé dans le conseil, le développement des entreprises et les fusions et acquisitions (due diligence commerciale; évaluation stratégique) pour des fonds de private equity européens et des acheteurs stratégiques.

De 2007 à 2011, Dr Loumeau est également engagé dans diverses missions de direction par intérim chez

- Intsel-Chimos (Français filiale pharmaceutique spécialisée d'un groupe d'API contrôlée par Hikal Ltd en Inde, aujourd'hui propriété privée),

- EUSA Pharma (acquis par Jazz Pharmaceuticals)

- Amdipharm (fusionnée avec Mercury Pharma AMCO, vendu à Concordia santé en 09/2015)

- IDIS Ltd (fournisseur de produits pharmaceutiques orphelins sous ATU ou en essais cliniques, maintenant repris par le groupe Clinigen depuis 09/2015)



Postes actuels au Conseil d'adminsitration:

- Galien Pharmholding Groupe: Vice-président stratégie et M & A depuis Juillet 2014. Holding de participation privée contrôlant un groupe français de façonnage de taille moyenne avec deux sites de production spécialisée formes solides et hormones. CA ~ €30M

- Orifarm Generics Holding A/S depuis 2011, entreprise pharmaceutique danoise privée centrée sur les médicaments génériques de prescription et les médicaments en vente libre. Rôle consultatif auprès du président et du conseil d'administration.

- AISA Therapeutics: Start-up de R & D centrée sur les actifs anti-vieillissement cellulaire et ayant des propriétés anti-inflammatoires. Rôle consultatif de Business Development pour le PDG depuis 2008.



Positions précédentes en Conseil d'administration:

- Président du Conseil de Surveillance d'Omnium Synerlab (Façonnier français avec cinq sites en France, contrôlée par ARDIAN avec €100M de CA et 700 ETP en 2013), à partir de 12/2007 à 12/2013. Président exécutif d'Octobre 2011 à Mars 2013. Société cédée à "21 Centrale Partners" en 12/2013

- Laboratoire Doliage (société pharmaceutique spécialisée en Ophtalmologie) cédée en Septembre 2014 à NicOx SA (NYSE Euronext Paris: COX)



Rôles consultatifs en 2014/2015:

- Groupe Panpharma: Groupe pharmaceutique privé. Fabrication de solutions stériles et distribution en France et en Allemagne. Chiffre d'affaires de 125 M €

- Groupe Industrie Pharmaceutique Said (IPS): société pharmaceutique privée basée en Tunisie. Fabrication de formes orales solides et de comprimés effervescents. C.A. Dinars tunisiens 28M. (14,3M €)

- Lincoln International, banque d'investissement internationale, mettant l'accent sur les opérations de M&A de taille intermédiaire. Rôle consultatif auprès du Groupe Santé géré par Shahab Fatheazam.