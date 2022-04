Jean-Francois LOUVIEAUX

Directeur Marketing et Commercial, expert CRM, j’assure le lancement et la croissance de l’e-Commerce de la Marque dans une logique multicanale. Je conçois et pilote une gestion commerciale Pull & Push, On et Offline, appuyée sur la connaissance client, dont son parcours digital, et la stratégie de la Marque en optimisant les ressources dédiées.



J’ai 3 exigences : la satisfaction client, la proactivité et la création de valeur pour la Marque. En interaction constante avec le terrain, je permets de réduire le time to market.

Je crée une ambiance de travail collaborative faite d’écoute active, de créativité et de transversalité. Je recherche la diversité des profils et des expériences et valorise le benchmark externe pour développer la performance.



Compétences : e-commerce, CRM, Management, connaissance client, gestion commerciale pull & push, multicanal, crosscanal, stratégie marketing, USP, positionnement, acquisition trafic, e-marketing, e-mailing, animation site web, gestion database et fichier client, Bigdata, DMP, fidélisation et recrutement client, analyse marché et concurrence, étude clients, segmentation, communication marketing, pilotage activité, call center, gestion système information,crédit à la consommation, carte privative, contrôle de gestion, audit,



