Jean-François LUCQUET

J’étais en poste dans une agence d’architecture qui, depuis quelques mois, connaissait des difficultés.



Mon contrat de travail vient d’être rompu par mon employeur et, afin de préserver l’avenir, je recherche un nouvel emploi.



Je souhaite vivement retrouver un poste similaire et évolutif me permettant d’élargir le champ de mes responsabilités.



Rigoureux, organisé, ponctuel, je serai satisfait de mettre mon expérience à votre disposition.



Si des formations s’avéraient utiles, je serai très intéressé de participer afin de m’adapter au poste que vous me proposez.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.



Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corel Draw Suite

Autocad

ArchiCAD