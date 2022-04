Jean-Francois MAGNIN

Ces 30 années passées sur différentes missions commerciales dont 10 ans de management

m’ont permis d’acquérir de solides expériences.

Commercial confirmé ayant le sens aigu du contact, négociateur, capacité à animer une force

de vente et à fédérer les équipes, élaborer et mettre en place des plans d’actions sont autant

d’atouts qui m’amènent aujourd’hui à être vraiment performant dans le savoir-faire commercial

et managérial