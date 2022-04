Jean-François MALET

Epycart est une structure innovante dans les domaines des études paysagères et de la géomatique.



Mes axes de travail chez Epycart sont :

- la réalisation d’études paysagère et de cartographies.

- le développement de nos compétences en géomatique, base de données, webmapping et drone,

- assurer le bon fonctionnement et le développement de notre environnement de travail virtualisé,

- conduire la veille technologique,



Avant d’entreprendre le développement d’Epycart, j’ai réalisé un double cursus en Géographie et informatique. J’ai ensuite acquis une expérience pratique de 5 ans en géomatique, conception de systèmes d’informations et gestion de projets. Je suis Co-Auteur de nombreuses études de ZDE et d’études d’impact paysagères dans le domaine de l’éolien.



Mes compétences :

Création d'entreprise

Google Sketchup

Urbanisation SI

GeoServer

Climatologie

Adobe Illustrator Cs6

Adobe InDesign CS6

CMS Wordpress 3.8

Adobe Photoshop Cs6

Programmation

Géographie

Base de données

OpenLayers 3.0

PostGIS

Vmware VSphere 5.1

Etude d'impact paysager

Qgis 3.0