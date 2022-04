Jean-François MALGRAS

Ces années au service des métiers de la restauration traditionnelle et hors domicile, du commerce en boulangerie m’ont permis d’acquérir un riche bagage dans les domaines de la fabrication, de l’hygiène, de la vente et de la gestion.

Je suis quelqu’un de dynamique, autonome, sérieux, responsable et disponible. Mon ouverture d’esprit et le souci permanent d’évoluer dans un monde économique en perpétuel mouvement font de moi une personne réactive afin de répondre aux exigences du métier. Rigueur et qualité sont pour moi les maîtres mots dans ce domaine.



Mes compétences :

Gestion des achats, animations, planification et o

Manager une équipe de 30 personnes en vente et pro

, sourcing produits, relations fournisseurs, établ

Maîtrise des procédures financières, contrôle du c

Appliquer et faire respecter les règles de l’entre

Maîtrise des méthodes HACCP, autocontrôles, suivi

Elaboration et mise en place de plans d’action (QQ

Maitrise des budgets (productivité, consommations