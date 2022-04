Jean-François MALLEN

1991 - 1993 Auditeur chez ERNST & YOUNG à ANNECY (74)

1993 - 1995 Chef comptable groupe puis contrôleur de gestion au sein du groupe VELFOR à THONON (74)

1995 - 1997 Directeur financier chez VALSEM à MONTELIMAR (26)

1997 - 2004 Auditeur chez ERNST & YOUNG à BOURG en BRESSE (01)



Depuis 2004 Expert-comptable et commissaire aux comptes associé au sein d'un groupe de 4 cabinets à LYON, BELLEVILLE, BOURG en BRESSE et GRENOBLE.

Mon expérience m'a naturellement amené à prendre la direction de l'activité Commissariat aux Comptes.

Je suis également Memebre du Rotary Jacobins à Bourg en Bresse.

J'ai été élu Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon de janvier 2009 a décembre 2012 ainsi que la Président d'une commission nationale : Commission PE sur la NEP910.

Convaincu de l'intérêt de la mission de certification des comptes des PME et TPE je milite pour son developpement au sein des entités qui n'en bénéficient pas encore. La CAC apporte de nombreuses informations aux Dirigeants sur la sécurité financière de leurs entités qui rassurent et souvent permettent de renforcer les procédures.

Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, les risques de sanctions, de fraudes subies ou d'erreurs non identifiées sont en croissances, les Dirigeants sont souvents démunies faces à cette situation. Le CAC apporte un eclairage pertinent sur le domaine de la production de données financières et le respect des obligations (trop nombreuses).



Mes compétences :

commissaire aux comptes

contrôle de gestion

expert comptable

analyse financière

tableaux de bord