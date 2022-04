Jean-François MAMERT

Marin d'état pendant 19 ans dans la Marine Nationale, j'ai essentiellement exercé des fonctions dans les ressources humaines, la communication et l'assistanat de direction.

Titulaire d'un BTS "assistant de gestion du personnel", je recherche activement un emploi dans l'Indre depuis le 1er novembre 2016.

Je suis prêt à mettre au profit d'une entreprise innovante et en expansion toutes mes expériences et compétences acquises dans la marine.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Communication externe

Communication interne

Assistanat de direction

Secrétariat

Aisance relationelle

Gestion de projet

Informatique

GPEC

Réseaux sociaux

Rédaction

Force de proposition