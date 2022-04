Jean-Francois MARCONNET

J'ai une expérience d'une quinzaine d'années dans le milieu de la R&D publique et privée française, où j'ai occupé différentes fonctions de management (opérationnel et projet). Passionné par le soutien aux entreprises innovantes et le management de projet, j'accompagne aujourd'hui des entreprises dans leurs projets de développement et d'innovation à travers TechniUp, structure que j'ai fondée,Array.



Mes compétences :

Gestion de l'entreprise

Management de projet

High tech

Géolocalisation

Management

Innovation

Financement de l'innovation

Fiscalité de la R&D

Veille technologique

Montage et gestion de projets

Crédit impôt recherche

Fiscalité de la R

Formation professionnelle

Enseignement universitaire

Cr�dit imp�t recherche

Rédaction

Test utilisateur

Qualité

Ergonomie