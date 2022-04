Jean - François MARECZKO

Dirigeant d'InterCoaching depuis 2007.Array



Activités accompagnement - coaching :

- Bilans d'orientations pour bien choisir ses études et un futur métier en accord avec sa personnalité et ses aptitudes.

- Bilans de compétences et accompagnement de carrière pour réussir ses projets et assurer sa reconversion professionnelle.



Formation :

Des programmes clés en main ou sur-mesure pour aider les personnes à utiliser au mieux leurs compétences relationnelles et à exploiter leur potentiel.

- 4 ateliers pour développer ses compétences relationnelles avec l'Ennéagramme.

- Compétences managériales, cohésion d'équipes, gestion des conflits...



Mes certifications professionnelles :

- Formateur pour adultes et coach

- Enseignant certifié Ennéagramme

- Maître Praticien PNL

- Praticien communication Ericksonienne

- Praticien Neurosémantique



Mon parcours pro :

- Dirigeant d'Intercoaching

- Formateur à l'AFPA et Directeur d'un Cap Emploi

- Cadre de la grande distribution



Mes compétences :

PNL

Management

Coaching

Mind mapping

Formation

Hypnose ericksonienne

Ennéagramme

Communication

Coach