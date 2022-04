Jean-François MARRAUD

Fondateur et dirigeant d'OMNITECH, société d'ingénierie en informatique.

Ex PDG d'OMNITECH Security société ingénierie en sûreté de sites sensibles, aujourd'hui société du groupe DOM Security

Gérant de CEGECOM société de conseil spécialisée dans l'amélioration de l'efficacité des équipes et l'optimisation des ressources.



Vice Président du Comité Richelieu et président de la commission Finance

Membre et accompagnateur du Réseau Entreprendre du 94.

Administrateur de sociétés, certifié (IFA-Science PO)







Competences

Direction d'entreprise

Domaine système d'information

Domaine de la sureté



Mes compétences :

Vente