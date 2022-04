Jean-Francois MARTIN-CULET

10 ans d’expérience dans la supply chain



Compétences transverses sur les flux amonts, internes et avals à l'international

Gestion d'un portefeuille d'achats multi-technologies à l'international

Transferts de technologies

Implantation d'un ERP

Maîtrise de négociations

Management d'équipes

Gestion des conflits,

Définition d'objectifs individuels et collectifs

Gestion du stress

Remise en question et dépassement de soi



Mes compétences :

Lean IT

Logistique

Achats

ERP

Planification

Approvisionnement

Management

Amélioration continue

Fiscalité douanière