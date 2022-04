Jean Francois MAUGUIN

Créateur d'un module de formation, je suis à même d’étudier toutes proposition pour enseigner et former dans les domaines tel que:

L’entretien d’embauche (module Atout plus créé depuis 8ans), la négociation et relation client, la communication, la relation patient et personnel hospitalier, l'organisation transport.

Mes sources et enseignements :

L’IMAP (Internal Model Application Process) de Dale Carnégie

L’analyse de la méthode de confiance de soi d’Émile Coué (le positivisme)

Les états du moi d’Éric Berne (l’analyse transactionnelle)

La PNL de J Grinder, et R Bandler (l’étude du comportement).

L’économie "communaux collaborative" de Jeremy Rifkin





Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Mon expérience

Enseignement

Pédagogie