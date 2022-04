Jean-Francois MAUME

Auvergnat convaincu, passionné par le Massif Central , j'ai mis ma région au coeur de mon projet de vie.

Mon ambition est de participer au développement territorial, dans une démarche d'écoute et d'échange, aux côtés des acteurs du territoire.



Découvrir et révéler les talents,s'étonner, provoquer la curiosité, aborder les choses sous une facette du prisme originale ...voilà mon leitmotiv.



Envie de contacts avec ceux qui savent aussi s'enthousiasmer,amateurs d'images et de mots, passionnés par les gens, chercheurs de sens, ouverts sur le monde, bref curieux de tout .



Passions : écriture, photo, vidéo, pour la formation, pour l'entreprise, pour le mode économique et politique au sens large, dans un esprit consensuel et partenarial, pour faire avancer les choses.



A l'heure ou se préparent les élections 2014 et 2015, je continuerai à apporter mon assistance aux candidats désireux de parfaire de leur propos, soucieux de convaincre. Pour ceux qui sont déjà aux manettes, nous travaillerons en 2013 sur le bilan de mandat. Chaque candidat est unique. Un engagement absolu de confidentialité et d'exclusivité est signé.



Un souhait ? que les nouvelles technologies nous rapprochent vraiment et qu'elles ne nous détournent pas de quelques exigences fondamentales : le temps de faire, le goût du vrai,le sens des autres,le souci du détail ...



Jean François



Mes compétences :

Audiovisuel

Coaching

Communication interne

Communication externe

Organisation d'évènements

Communication