Jean-François MENIER

Bonjour et bienvenu sur mon profil.

J'interviens essentiellement dans les domaines suivants, en conseil ou en contentieux:

- le droit de l'informatique et des réseaux (cloud, virtualisation, externalisation, T.M.A, SaaS, Sécurité des Systèmes d' Information, Conditions Générales de service, Conditions Générales d' Utilisation)

- le droit des communications électroniques,

- le droit de la distribution (réseaux de distribution directe ou indirecte, franchise, agents commerciaux, e-commerce, m-commerce);

- le droit de la consommation et de la publicité (pratiques commerciales réglementées, ventes à distance, clauses abusives, partenariats).

- la propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, noms de domaine, cession ou concession de logiciels, développements informatiques);



Je travaille aussi bien en français qu'en anglais.



J'interviens également en support des directions commerciales et techniques pour former leurs équipes aux contraintes juridiques qu'elles rencontrent, afin de les sensibiliser et de mettre en place les bonnes pratiques permettant de neutraliser les risques liées aux obligations de conseil.

N’HÉSITEZ PAS A ME CONTACTER et TROUVONS ENSEMBLE LES SOLUTIONS LES PLUS PERTINENTES.



