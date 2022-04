Jean-François MERLE

Photographe indépendant, diplômé de l'école SPEOS Photographic Institute, je suis spécialisé dans les portraits de dirigeants, de collaborateurs et les photos d'équipes. Par ailleurs je réalise des reportages corporate mettant en valeur votre activité, votre savoir-faire, mais aussi vos valeurs. S'ajoute également des reportages événementiels (congrès, soirée d'entreprise, fête de fin d'années, ...). Bilingue, je suis disponible en France et à l'étranger.



Ce que j’aime dans mon activité :

✓ Rencontrer de nouvelles personnes

✓ Dialoguer et installer la confiance

✓ Découvrir de nouveaux univers professionnels

✓ Réfléchir, conseiller et proposer les solutions adaptées à vos besoins

✓ Valoriser la personne et l’entreprise par le portrait

✓ Mettre en avant les savoir-faire et les valeurs de l’entreprise

✓ Illustrer un moment de convivialité (séminaire, réunion annuel, anniversaire d’entreprise, …)

✓ Monter et diriger une équipe autour d’un projet



Vous pouvez me contacter :

www.jeanfrancoismerle.com

contact@jeanfrancoismerle.com

+33 (0)6 15 05 58 02



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Studio

Portrait

Adobe InDesign

Adobe Premiere

Vidéaste

Evénementiel

Packshot, photo de produits

Reportages photos et vidéos