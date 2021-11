Jean-Francois MERLY

Nous recherchons ASAP pour nos clients:



INDUSTRIE:



Ingénieur d'Affaires, ingénieur de formation, minimum 2 ans d’expérience, vente équipements industriels (traitement des fluides) sur le secteur de l'aéronautique, IDF - (H/F)

Responsable QHSE, minimum 5 ans d'experience, anglais courant, connaissances du secteur agroalimentaire impérative, Jura, (H/F)



SERVICE IT :



Directeur d'Agence IT, 120 consultants région ouest (Nantes, Bordeaux...)- (H/F)

Ingenieur d'Affaires IT , secteur automobile, ferroviaire, aéronautique - IDF (H/F)

Ingénieur d'Affaires clients Banque/Finance IT - minimum première expérience réussie. IDF (H/F)

Ingénieur d'Affaires clients Telecom IT - minimum première expérience réussie. IDF (H/F)

Responsable recrutement confirmé, secteur Bancaire, IDF (H/F)



SERVICE INGÉNIERIE :



Directeur d'Agence, env. 120 consultants, 4 Ingénieurs d'Affaires, Lille (H/F)

Ingénieur d' Affaires Energie (O&G/Nucléaire) minimum 1 an d’expérience - France (Ouest, Paris, Lyon) (H/F)

Ingénieur d' Affaires Automobile, minimum 3 ans d’expériences - IDF (H/F)

Ingénieur d'Affaires Confirmé, secteur Sécurité/Défense, 15 consultants, IDF (H/F)

Responsable recrutement confirmé, secteur Oil&Gas, IDF (H/F)



Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces postes, merci de nous envoyer votre candidature : asap@asapia.com



Mes compétences :

Business

Ressources Humaines

Recrutement

Management

Developpement et Direction d un centre de profit