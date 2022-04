Jean-François MICELLIS

Ingénieur de formation et après 20 ans passés dans le domaine high-tech, j’ai décidé de rejoindre Assystem Regions pour vivre une nouvelle aventure professionnelle. Ce qui m’a attiré ? L’esprit d’équipe, la liberté d’entreprendre ainsi que la richesse des savoir-faire portés par le Groupe.

Je dirige aujourd’hui les activités Systems & Software Engineering pour les secteurs industriels de l’automobile, du ferroviaire, de la gestion de l’énergie ou encore du medical device, en région Rhône-Alpes.



Et vous ?



Futurs partenaires :

Vous recherchez des spécialistes en système embarqué (HW,SW & IVVQ) ou en ingénierie système ? Un partenaire industriel capable de vous accompagner sur l’ensemble de vos programmes et sur vos projets d’innovations ?

Vous partagez nos ambitions ?



Futurs collègues :

Vous êtes un mordu de technologies ? Vous souhaitez rejoindre le monde de l’industrie et participer à des projets internationaux ?

Vous partagez nos valeurs ?

Vous avez envie de bouger dans votre carrière : changer de métiers, de secteurs, de pays ?

Entreprendre, oser, innover…



Assystem aussi. Alors Rencontrons-Nous !



https://www.linkedin.com/company/assystem



Mes compétences :

Projets informatiques

Management

RH

Communication

Organisation et stratégie

Pilotage d'activité

Développement commercial

Conduite du changement

Systèmes embarqués