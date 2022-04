Jean-Francois MICHAUX

Ouh, là, là !

Cela fait déjà bien longtemps (au siècle dernier) que j'ai débuté. Pendant de nombreuses années, j'ai consommé mon énergie à comprendre comment fonctionnait un ordinateur et les homos erectus informaticus.

Désormais, je coordonne !... des projets... de toutes natures. Pour faire court, je passe pas mal de temps à faire travailler les autres, à faire des diapos, à organiser des moments de convivialité et d'échange (cf Larousse = réunion).

Et tout ça avec bonne humeur.