Jean-François MILCENT

Après un cursus universitaire en Géographie, mon orientation professionnelle s'est faite au fil des opportunités : mémoire de recherche sur l'emploi des jeunes dans l'Orne (Master 1), mémoire sur l'emploi des jeunes en France (Master 2), Rapport sur l'enseignement en Basse-Normandie (Conseil Régional de BN). Tous ces travaux de recherche m'ont permis de pouvoir bénéficier ensuite d'un contrat de recherche (3 ans) du Ministère de la Recherche où j'ai pu préparer et valider une thèse de Doctorat en Géographie (« Parcours d’insertion et trajectoires géographiques : les jeunes des missions locales/PAIO »). En parrallèle de ce travail de recherche, j'ai travaillé en tant que conseiller Emploi-Formation au sein de la Mission Locale Sud Pays d'Auge de Lisieux. Ainsi, au fil des années, j'ai pu développer de nombreuses compétences et des projets de la structure (cf profil), tout en effectuant des vacations d'enseignement auprès d'étudiants en Licence Professionnelle (Géographie).

Aujourd'hui, j'aspire à développer mes compétences professionnelles dans le domaine de l'accompagnement, de la formation, de l'emploi mais aussi dans les métiers de la recherche (chargé d'études, chargé de projets).



Mes compétences :

Gestion de projets (institution, association)

Maitrise logiciels : Business Object, Rich Client

Travaux statistiques et cartographiques

Relation Entreprise, Centre Formation, Partenaires

Accompagnement du public en insertion

Rapport d'activité / Recherche

Oracle

MapInfo

BusinessObjects Web Intelligence

Conseil aux entreprises

Conseil en recrutement