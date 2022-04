Ecrivain.



À la suite de sa rencontre avec Sébastien Japrisot en 1999 et de la publication du récit maritime Les Ombres de Surcouf, ses nouvelles, criminelles et/ou normandes pour l'essentiel, sont regroupées dans des ouvrages de deux sous-collections de la collection Histoire et Documents des éditions de Borée. Ses thèmes d'élection sont l'Histoire, la Normandie et le "True crime".



Les Grandes Affaires criminelles de l'Orne, préface d'Alain Lambert, De Borée, Paris, 2008, 356 pages (ISBN 978-2-84494-814-4). Titre épuisé en novembre 2010.

Les Nouvelles Affaires criminelles de l'Orne, De Borée, Paris, 2009, 384 pages (ISBN 978-2-84494-959-2)

Les Mystères de la Manche, préface de Jacqueline et Claude Briot, De Borée, Paris, 2009, 416 pages (ISBN 978-2-84494-968-4) Titre épuisé en novembre 2011.

Les Mystères de l'Orne, De Borée, janvier 2011, 416 pages (ISBN 978-2-81290-254-3).

Les Nouveaux Mystères de la Manche, De Borée, mars 2011, 416 pages (ISBN 978-2-81290-253-6).

Les Nouvelles Affaires Criminelles de la Manche, de Borée, Paris, avril 2012, 400 pages (ISBN 978-2-9129-0612-1).

Flamboyants escrocs de Normandie, mai 2012, éditions OREP, 169 pages, (ISBN 978-2-8151-0092-2). (Couverture de Thierry Bruet.)

Grandes pages amoureuses de Normandie, juin 2012, Orep, 169 pages (ISBN 978-2-8151-0093-9). ( Couverture du peintre suisse François Barraud (1899-1934)

Les Grandes Affaires d'Espionnage de France, comprenant 40 sanguines de l'auteur, De Borée, Paris, 2013, 384 pages (ISBN 978-2-8129-0611-4).

Les Grandes Affaires Criminelles du Rail, comprenant 30 dessins de l'auteur, De Borée, Paris, 2013, 376 pages.(ISBN 978-2-8129-0714-2).

Guillaume, bâtard et Conquérant, Orep, juillet 2014, 72 pages. (texte de Jean-François Miniac, dessin de Borja)

William, Bastard and Conqueror, Orep, mars 2015, 72 pages.(text : Jean-François Miniac, art: Borja)

Affaires d'Etat, Affaires Privées, Les très Riches heures de la République, Métive, avril 2015, 304 pages, comprenant des dessins de l'auteur.





