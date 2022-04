Jean-François MOINE

Après un parcours professionnel de 8 ans chez CORIMA SA un des leadeurs mondial dans la fabrication de roues de vélo en carbone comme directeur technique, je crée SERVAL SARL en 2002. SERVAL pour services de valeur et pour le petit félin africain caractérisé par ses grandes oreilles pour être à l'écoute des clients et des marchés.

Nous sommes maintenant 4 personnes spécialisées dans le développement, le moulage, l'assemblage et la découpe des composites carbone.

Nous sommes en perpétuelle recherche de nouvelles applications afin d'apporter nos compétences composites pour la performance ou l'esthétique. Les marchés visés sont très variés, comme le luxe, l'outillage et bien d'autres domaines industriels. Fin 2007 je crée la marque CARBONADO pour la création d'une gamme d'article de maroquinerie fine en fibre de carbone.



Mes compétences :

Collage

Composites

Luxe

Maroquinerie

Montage

Moulage

Shell