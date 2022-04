Jean-François MONBUREAU

Ma profession est réglementée au même titre qu'un expert comptable, un notaire ou un avocat.

A ce titre je suis soumis au secret professionnel.



Assurance vie :

C'est le placement préféré des Français. C'est aussi le meilleur compromis pour atteindre vos objectifs.



PEA :

Il en existe deux types : le PEA bancaire ou le PEA d'assurance. Son but est de se constituer son portefeuille de valeurs mobilières en bénéficiant d'avantages fiscaux.



Impôt :

Ne restez pas passif devant votre fiscalité des solutions existent:



SCPI, SCI, FCPI, FIP, loi Robien, loi Demessine, loi Girardin, LMNP - loueur en meublé non professionnel, LMP - loueur en meublé professionnel, loi duflot, loi Bouvard



Placements :

Que vos motivations soient la retraite, la prévoyance, la création d'un capital ou d'une rente, un placement financier, un investissement immobilier, une opération de défiscalisation, des réponses existent.

Votre situation évolue, il doit en être de même pour votre patrimoine.



Financement :

Un investissement se doit parfois d'être financé par un emprunt. C'est pourquoi je cherche le meilleur financement possible auprès des intermédiaires financiers.



Mes compétences :

Défiscalisation

Immobilier

Bourse

Assurance vie