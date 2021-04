Jean-François NOBLIA

Nouveau: www. visuel-concept.net

Visuel Concept©, est une agence d’étude et de conception lumière.

Spécialiste de l’éclairage intérieur et extérieur, nous intervenons auprès des professionnels (architectes, collectivités, bureaux d’études, décorateurs, électriciens).





Eclairagiste , j'assiste les architectes ou décorateurs dans leurs projets de mise en lumière intérieur extérieur pour les projets professionnels et particuliers je réalise des conceptions lumière, des études d'éclairage, des simulations 3D avec photométrie, le suivi de réalisation..Distributeur en matériel d'éclairage je fourni aux électriciens du matériel d'éclairage et accessoires.

Actualité:

Résidence AURRERA Bayonne

Ce projet réalisé en 2019 à été commandé par ZELAIA immobilier



L'architecture du bâtiment était complexe et a rendu la conception difficile. Les traditionnels encastrés de sol ne permettaient pas un résultat original.



L’idée a était de mettre en évidence les différents volumes de la résidence. Faire apparaître la nuit une image différente de la journée. Les appliques en led à faisceaux très serrés mettent en avant les volumes.

