Jean-François RÉGIBEAU

Ingénieur chimiste de formation (chimie process), j'ai effectué un troisième cycle en commerce international, marketing et management (Angers/Philiadelphie).



Après une première expérience dans la vente technique de spécialité, j'ai rejoint la société Nalco en tant qu'ingénieur commercial confirmé (SR2) dans la région nord littoral.



Nalco offre des solutions durables pour la gestion des ressources naturelles (eaux, air et Energie). Nous proposons des outils d'optimisation, des systèmes de contrôle et gestion évolués et des traitements pour les circuits de réfrigération, de génération de vapeur et de rejets des eaux industrielles.



J'ai par la suite excercé les fonctions d'ingénieur expert (SR1), de responsable grands comptes (Account manager), responsable de zone (area manager)et finalement j'ai dirigé la grande région Nord (Nord, Paris, Normandie, Est) pour l'activité industrie lourde.



J'ai repris également en 2009 la direction du secteur Sud à la fois pour l'activité industrie lourde et industrie de transformation.



En 2010, j'ai accompagné le souhait de Nalco d'investir plus de ressources dans le domaine stratégique de la production d'énergie en rejoignant la Division Stratégique (SBU) POWER.



J'y exerce la fonction de Chargé de Compte stratégique (Key Account Manager) pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient. Mon objectif et de développer nos relations avec ces acteurs majeurs majeurs de ce secteur et de valoriser les investissements lourds que Nalco a effectués dans ce domaine d'activité par l'aquisition, entre autre de MOBOTEC (optimisation de la combustion pour les centrales thermiques.



Mes compétences :

Corrosion

Conditionnement

Industrie

Ingénieur

Eau

Chimie