Jean-François SOKOLOWSKI

Après plus de 27 ans d'expérience qui m'ont permis de gravir les échelons (dont plus de 18 en tant que directeur de magasins) dans diverses enseignes optiques (indépendants, Lissac, Grand Optical), je gère un centre d'optique mutualiste COUTER VOIR à Blanquefort depuis 2015.

Précédemment, j'ai eu la responsabilité de monter deux nouveaux magasins pour le compte de l'Union Territoriale de Gironde à Pessac et à Talence.



En parallèle de ceci, j'ai été co-responsable de la mise en place du service d'Optique à Domicile NOMAD que je j'ai développé durant deux ans et demi pour le compte du Pavillon de la Mutualité.



Mes compétences :

Management

Vente

Opticien

Formation

Relation client

Adaptation changement

Développement des collaborateurs

Responsable

Gestion d'un centre de profit

Manager

Leadership