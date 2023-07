Jean François TOMADA

Homme de terrain, spécialiste génie civil et travaux publics : routes, autoroutes et barrages. Expérience confirmée en pilotage de projets complexes dans des conditions techniques, climatiques, socioculturelles et politiques difficiles. Approche globale du métier : reconnaissance des sols, suivi et contrôle de la fabrication des matériaux de construction (bétons, enrobés bitumineux, granulats, ciments, liants, émulsions, etc.), contrôle des terrassements, chaussées, ouvrages d’art, recrutement et formation du personnel, coordination des intervenants, conformité et contrôle qualité. Participation aux réunions de chantiers, à l’élaboration et au suivi du Plan d’Assurance de la Qualité et à la rédaction des comptes rendus techniques et procédures d’exécution. Rigoureux, diplomate et prudent, doté d’une bonne capacité d’écoute, je souhaite apporter mon expérience, mon esprit d’analyse et mes connaissances dans des projets d’envergure en France ou à l’étranger