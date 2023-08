Jean-François VILLETTE

J'ai passé 15 ans au service d'un cabinet de conseil anglo-saxons à appliquer les méthodes éprouvées de Project Management et de Quantity Surveying (A.M.O et Econmiste de la construction) pour des projets immobiliers Grands Comptes à Paris IDF, avant une mutation vers la Cöte d'Azur pour gérer des projets entre Monaco et Marseille, pour le compte de clients internationaux (résidentiel haut de gamme) et de grands noms (GEHC, Orange).



Mes compétences :

A.M.O / P.M -

Economiste de la construction / Q.S