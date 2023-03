Jean-François-Xavier FRAGA

Titulaire du master - MGS. Le parcours « Management et Gestion du Sport » de l’Université de Valenciennes (UVHC) s’inscrit dans la continuité de la formation en licence « Management du Sport et des Loisirs » (MSL) proposée à l’UVHC, et tend vers un haut niveau de spécialisation dans le domaine du management des organisations publiques et privées de sport et de loisirs. Les savoirs à acquérir se situent dans le domaine du management et gestion des ressources humaines, de l’analyse financière et juridique du sport et des loisirs, des études de marché et de l’analyse socio-économique du sport et des loisirs.



Les compétences professionnelles et sociales à développer sont liées à la conception d’un projet d’entreprise, la gestion d’une entreprise, la maîtrise des outils du management et de la gestion des ressources humaines, la créativité, le travail en équipe, le goût de la communication, le sens des responsabilités (prise de décision/encadrement).



La formation s'articule entre :

-des cours universitaires classiques et des interventions de professionnels du management sportif (évènementiel, marketing, commerce/vente, gestion publique ou privée du sport…).

-des savoirs théoriques fondamentaux (sur la structure de l’espace sportif) et appliqués (gestion financière, comptabilité…) ainsi que des expériences de préprofessionnalisation (organisation d’évènements, stages…).