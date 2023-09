Professionnel de la banque et de l'assurance depuis plus de 25 ans, je me suis spécialise dans les audits en matière de prévoyance et d'optimisation de retraite pour les indépendants et chefs d'entreprise.

Mon expérience , ainsi que ma formation supérieure en gestion de Patrimoine, m'ont ouvert les portes auprès des meilleurs fournisseurs en matière de produits retraité prévoyance et défiscalisation.