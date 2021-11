Jean-Frédéric FABRE-VOLTO

Diplômé du Bachelor in Business Administration EDHEC, je me spécialise activement en finance des marchés. Je voue un réel interêt à ce domaine d'expertise, que ce soit par engouement personnel pour les techniques quantitatives ou bien par les possibilités grandissantes d'opportunités en Europe.



Mes capacités et compétences sont développées par le biais de différents stages dans le secteur financier de façon générale. La pression et les codifications inhérentes au milieu ont conforté mon envie de poursuivre ma carrière dans un quartier financier influent.



Afin de parfaire, optimiser ma valeur ajoutée, je recherche avec ténacité des stages dans des places boursières conséquentes. Ingénieux, ambitieux, sérieux et organisé, j'offre mes services en tant que consultant.



Mes compétences :

Back Office

EIKON, Reuters

VBA Excel

Blomberg

Produits dérivés

Marché Financier

Access

Mathématiques appliquées

Calculs Mathématiques

Finance de marché

Système de trading

Analyse Financière