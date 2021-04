Jean-Gabriel DAPREMONT

Ingénieur-Maître Maths & Informatique , spécialité Génie Logiciel - 20 ans d'expérience

● Développements, gestion de projet, validation, tests, BPM, recherche, systèmes N-tiers, web ou client server.

● Administration de servers, data center, systèmes unix, windows, réseaux, bases de données

● Forte expérience dans le développement de projets au forfait, codes des marchés publics, fonds documentaires, stats, éditique, échanges de données sécurisée, migration, ETL, EDI, GED, TMA, MCO, résolution d'incident, centre de service, gestion d'équipe, gestion de centre informatique, publication officielle, publi-postage

● Propriété intellectuelle, gestion et recherche des Marques, Brevets, Dessins et modèles

● Support technique, QA et relation client

● Data management



Mes compétences :

Direction de projet

BPM BPR Business Process Management Business

Gestion de projet informatique

Documentaire

LAD

MySql 5

OCR

Bases de données

Management d'équipe

JAVA

SQL Server

UNIX

RAD

Windows server

Apache

PHP

Programmation orientée objet

Oracle

Workflow Systems

Tomcat

.NET

Architecture SI orientée services

Architecture logicielle

Incident Management

Bug tracking

Validation fonctionnelle

Test de charge

Stress test

Test d'endurance

Data center

LAMP

Recherche

Gestion

TMA

SLA

Brevets

BPM

Propriété intellectuelle

ETL

Échange de données informatisé

Gestion de la relation client