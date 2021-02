Jean-Georges SCHWARZ

Sous-0fficier supérieur de gendarmerie, logisticien de terrain et d'état-major ayant quitté le service actif,

je suis entrain de créer fonctionnellement un programme pour tous les acteurs de la Sécurité, de la Sûreté et de la Protection. Du dirigeant aux personnels impactés par l'achat de matériels et le port des matériels ou habillements.

J'ai développé de manière fonctionnelle différents programmes :

- un programme pour la gestion et le suivi des massages bien-être et Shiatsu,

- un programme lié aux fonctions financières de gestion des équipements de protection individuelle (matériels NRBC, de franchissements, de verticalité, habillements techniques..) adapté aux forces de sécurité et multi-ministériels (MININT,SAELSI, Ministère de la justice, Douanes..), des forces de Police Municipale et collectivités ou organismes divers (P.M. , société nationale branche transports....) ;

- un comparateur de prix dédié à l'habillement et aux matériels tactiques des unités opérationnelles de terrain (Gendarmerie, Police Nationale, Police Municipale, Douanes, ERIS, CSI, Garde chasse), de différentes administrations (intérieur, justice, Mairie, ancien combattant etc.) ainsi que pour les sociétés de sécurité et de gardiennage (agent de surveillance, maitre-chien) ;



Au titre de la réserve opérationnelle Gendarmerie j'effectue des missions tant dans la Manche (renforts en unité de gendarmerie Brigade, DSIR et logistique pour la Préparation Militaire Gendarmerie de la Région de Basse-Normandie) qu'au titre d'animateur de Journée défense et citoyenneté (JDC) ou de référent fonctionnel SIL pour la Direction de la Gendarmerie Nationale -GEAUDE 2G MAT et futur SIL Police/Gendarmerie- sous couvert du Service de l'Achat, des Equipements et de la Logistique de la Sécurité Intérieure -SAELSI-.



Je suis disponible pour toute assistance, développement fonctionnel ou consultation AMOA.



Mes compétences :

