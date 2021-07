Jean GOLZE (JEAN GOLZE)

Notre entreprise évènementiels :



Cher Clientèles :



Notre entreprise spécialisé dans le domaine de l'événementiel, notre société est un symbole d'excellence, à un honneur de vous accompagner dans vos projet évènementiel multiples Nous mettons tout en oeuvre pour réaliser du travail de qualité. Nous développons toute nos compétences essentielles pour vos animations évènementiels personnalisées . Un point d'honneur à recueillir les besoins et attentes des nos clients pour y répondre au mieux vos attentes. Organisé vos évènements, nous nous investissons avec une excellente qualité d'écoute, élaborons et présentons nos propositions aux futur clientèles, ainsi de vous accompagner et gérer les vos événements. Notre expérience d'entreprise Nashoba Events à une grande réactivité face aux évènements de nos clients.



Nos musiques

Nos technique de sons et lumières

Personnalisable pour tous nos clients

Adapté à vos goûts



Nous vous proposons des multiples évènements à chaque un choix inédit de musiques pour tout évènement et chaque âges.