Jean-Jacques ABEL

J'occupais la fonction de Directeur Général d'Unité à mon arrivée en Afrique du nord en 2005 dans l'industrie de la plasturgie (injection-extrusion). Sur place j'ai mené des actions consulaires et diplomatiques ponctuelles (ONU, Irak, Iran, Syrie, Liban ...) , avant cela je vivais dans l'Est de la France (Strasbourg) où j'ai occupé des fonctions similaires dans l'industrie du papier-carton, suis pratiquement bilingue français-allemand et de bonnes notions d'arabe avec une forte culture industrielle et service du type saxonne.



Actuellement consultant dans les énergies renouvelables et en Direction générale, réorganisation & développement commercial de filiales à l'international, création de filiales au Maghreb et Moyen Orient pour le compte de groupes européens.

Expertise locale pour le développement et accompagnement au changement, mise à niveau vers ISO & CE. Missions consulaires ponctuelles.



J'accepte toute mission en Europe, Afrique du Nord et ou Moyen Orient allant dans le sens de l'amélioration de la performance commerciale, industrielle et de la gestion en général.



A vous lire ...



Mes compétences :

Directeur d'usine

Directeur de filiale

Directeur général

International

Direction générale

Energies renouvelables