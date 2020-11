Jean Jacques CHERRY

Dynamique, Visionnaire et Bienveillant ...



Je suis un Expert dans le Management de Business Unit, le développement commercial et la stratégie Marketing.



Jai travaillé et accompagné plusieurs entreprises dans leur développement quelles soient de petites tailles cest-à-dire de moins de 50 personnes type TPE ou des entreprises plus importantes type PME



Jai toujours eu une forte appétence à la transmission du savoir auprès des plus jeunes que cela soit dans le monde du sport ou dans un cadre plus professionnel au sein décoles de commerce ou dentreprises.



Jai aussi une réelle sensibilité pour un certain nombre de valeurs indispensables à lévolution de notre planète telles que lécologie, le bio, le made in France, etc



Expérience Métiers

Directeur Général

Directeur des opérations

Directeur Commercial & Marketing

Directeur Marketing Europe

Directeur Sports Marketing

Business Unit Manager



Connaissance de plusieurs réseaux de distribution

Cosmétiques

Sport

Bio

Pharmacie et parapharmacie

Jouets

Mode-Lifestyle-Fashion Chaussures Textile Accessoires

Education



Savoir Faire Métiers :

Expert dans le Marketing sportif sports marketing Parrainage

Management de sportifs de Haut niveau International et National - Yannick Noah Guy Forget Marie Jose Pérec Patrick Rafter Sebastien Grosjean Christine Arron -

Gestion Evènementiel Roland Garros Monte Carlo Marathon de Paris Olympique Lyonnais Stade Rennais FC

International Distribution de marques PRINCE-TAGGER-CROCS- LIFE IS GOOD- 180S- CHAOS-HYRA

Lancement de marques sur le marché français - CROCS

Management Commercial de force de vente intégrée et externalisée (agents commerciaux VRP ) > à 20 personnes ;

Gestion dun réseau de magasins, points de vente, boutiques

Stratège en merchandising retail



Conférencier :

Intervenant au sein de plusieurs écoles de commerces (Audencia- Business School Rennes UFRAPS Lyon Merkure Business School)



OBJECTIF: Gérer une structure et des équipes à dimension humaine en France ou à l'Etranger -

En recherche active