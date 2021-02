Jean Jacques CLERX

25 années d'expérience dans le IT, une forte orientation ventes et "business development", plusieurs années à différentes fonctions de direction me confèrent toute capacité à définir et à atteindre des objectifs ambitieux.



Actuellement en mission pour le Groupe Magic Software,mon rôle consiste à promouvoir la plateforme d'intégration iBOLT (EAI/BPM/SOA) dans quelques écosystèmes stratégiques : SaaS et Cloud Computing, ERP, plateformes CRM...



Actuellement, je consacre l'essentiel de mon temps à l'écosystème salesforce.com:

- Évangélisation de la base installée sur les thèmes EAI/BPM

- Relations avec l'éditeur et les ISV

- Partenariats avec les intégrateurs majeurs

- Signature de références significatives



Je vous donne rendez-vous sur mon adresse mail :

jjclerx@yahoo.fr

Ou sur mon mobile : +33 (0)6 80 27 67 51



Mes compétences :

SaaS

EAI

Intégration

workflow

BPM

urbanisation