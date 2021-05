Jean-Jacques CROCHEMAR

J’interviens dans le conseil ou l’encadrement de projets Informatique.



Je participe activement à la mise en œuvre de systèmes d'information PLM.



Mon profil me permet de valider l'adéquation entre les aspects techniques et fonctionnels des systèmes d'information. Mon parcours me permets aujourd'hui d'avoir une expertise fonctionnelle et technique sur plusieurs progiciels PLM.



Mes domaines d'intervention sont multiples: l'Apparel, Automotive, Hi-Tech.



Mes compétences :

Apparel

DATASTREAM

EAM

Enovia

infor

Infor EAM

MatrixOne

PLM

Teamcenter

Product Lifecycle Management