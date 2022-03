Jean- Jacques JANVIER

De formation, expériences et compétences à la fois COMMERCIALES et SCIENTIFIQUES, je recherche un poste basé en Bretagne:

- R et D ou Bureau d'Etude comme chargé d'étude ou de valorisation de la recherche voire de manager

- chargé de communication ou de marketing scientifique

- commercial ou manager commercial

- formateur ou manager de formateurs par ex en centre de préparation aux concours médicaux ou paramédicaux.

Je vise des secteurs d'activité comme l'industrie pharmaceutique en santé humaine ou animale, l'industrie cosmétique, l'industrie agro-alimentaire à visée humaine ou animale.

Mes principaux atouts sont la curiosité, la pugnacité et la rigueur.

Mon parcours riche et varié en Europe m'a permis de développer une grande agilité et de grandes facilités à travailler en network notamment dans la gestion de projets incluant des partenariats à haute valeur ajoutée.

J'aime relever les challenges commerciaux en contexte hautement compétitif et m'impliquer particulièrement dans une stratégie "accurate" gagnante-gagnante.

Ne cherchez plus le mouton à 5 pattes: vous l'avez trouvé!



Mes compétences :

Physiology

Hypertension

Vente B2B

Marketing

Antalgie

Industrie pharmaceutique

Nutrition