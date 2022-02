Jean JEAN RAOUL DAGNAUD (DAGNAUD)

Bonjour,

mon profil est facile à définir :

Vente Directe auprés des particuliers, dans le secteur de l Amélioration de l Habitat.



Depuis plus de 30 ans, je suis avant tout un homme de terrain, assurant des fonctions

d encadrement commercial, de gestion d agence ou de centre de profit ...

et bien sûr aussi, de recrutement et de formation !



Aujourd'hui, je suis ouvert à une dernière mission en CDD, avant le panneau fin de carrière, été 2017 !



Mes compétences :

Management de la force de vente

Recrutement

Formation

Vente aux Particuliers

Gestion d'un Centre de Profit