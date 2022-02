Jean-Joseph KOZUH

PDG BE FREE Networks



Société de Services dans les réseaux et télécoms, nous avons capitalisé une expérience riche en conseil et en accompagnement tant dans la mise en oeuvre et l’intégration de solutions technologiques innovantes.



Qu’il s’agisse de projets d'infrastructure réseaux ou de mise en œuvre d’usages, nous sommes fournisseurs de solutions adaptées et sur-mesure sur l’ensemble du territoire français.



Notre Expertise : Convergence IP - Aménagement Numérique – Datacenter – Télémédecine – e-learning – Vidéoprojection



Un exemple de notre approche :

Nous rassemblons partenaires équipementiers et opérateurs pour déployer des solutions réseaux et Télécom globales.



BE FREE Networks est une structure déployée sur toute le France, souple, réactive et flexible, capable d’apporter des solutions réseaux efficaces et performantes.





Mes compétences :

Réseau de transmission (WDM, Backbone IP, ...)

Solutions d'accès (DSLAM, WDM Métropolitain, RAS)

Convergence IP/ IPisation

Expertise déploiement fibre optique

Intégrateur réseau télécom performant

MOE/AMOA Réseau, Datacenter, intégrateur Wifi

Fibre optique

Networks

Vidéosurveillance

Vidéoconférence

Télésanté télémédecine

Haut débit en zone blanche

E-learning

Ftth

videoprotection

RIP

TAP

Visioconférence et audioconférence

Temps d'activité periscolaire