Jean Léo LACHANCE

Je ne sais pas comment me décrire et par ou commencer.

Mais j essais d être le plus honnête possible.

Ingénieur en Tuyauterie industriel et souterraine, mon travail consiste a l installation

des brasseries, des pétroleries, des raffineries et aussi a l installations des gaz, et a la tuyauterie de l assainissement et autres.

Dans le cadre du plan de modernisation, et de l environnent Particulier que je suis .

Je m investis a faire plaisir et a rendre tout le monde par mon travail, et mon professionnalisme.

Sur ma vie privé je dirai que je suis divorcé et ma première qualité c est de donner la joie a d autre . et par mon travail et par

ma manière d assister da la société.

Je suis généreux attentionné d ou que ce soit au niveau matériel ou affectif j ai toujours une oreille a tendre. Je suis un peu empathique,