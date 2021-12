Jean-Louis COULON

Ancien Dirigeant/DG groupe Sociétés de Consulting, j'ai repris en mai 2012, avec d'autres investisseurs la société Defibril, leader sur le marché des défibrillateurs externes.Array



Le crédo de MATECIR DEFIBRIL

Dire haut et fort pourquoi et comment 10 000 personnes (sur les 50 000 qui décèdent chaque année d'une fibrillation cardiaque) pourraient être sauvées. Ceux qui décèdent sur leur lieu de travail ( > 1000/an) ou dans les espaces sportifs ( > 1200/an) sont par définition encore jeunes !!

Expliquer à chaque citoyen qu'il est facile d'apprendre les gestes du massage cardiaque, ce qui lui permettra peut-être de sauver un jour une personne (peut être un membre de sa famille...)

55% des populations Allemandes et Scandinave ont été formées : Taux de survie sur la voie publique : 33%

France : 17% de formation, taux de survie 6%. Tout sauf un hasard.

Au risque de choquer, il faut savoir qu'en France, 7 parents/10 ne sauraient pas sauver leur enfant.....

Si tout le monde y met du sien, c'est 10 000 personnes qui pourraient être sauvées chaque année! 3 fois plus que le nombre (déjà dramatiquement élevé) de tués sur la route.

Mais il y a bien d'autres combats à mener! Une étude "terrain" a démontré que 42% des défibrillateurs installés sur la voie publique n'étaient pas en état de fonctionnement.

C'est contre ce laxisme sur un sujet aussi grave que nous ne cessons de nous battre!



En tant que responsable de personnels, vous pouvez facilement communiquer auprès de tous les salariés avec le concept « kitducoeur »Array composé

- d’une vidéo très détaillée démontrant la reconnaissance de l'arrêt cardiaque et l'application de la chaine de survie AMD Alerter Masser Défibriller, pour l'adulte, l'enfant et le nourrisson,

- d’un tutoriel,

- d’un outil e-learning

- d’une BD pour les enfants.

Outre l’évidente utilité d’une telle démarche, ce kit permet également de répondre (en partie) aux exigences de l’article L4121-2 du Code du Travail spécifique aux mesures à prendre par l’employeur en matière de prévention et d’information.



Notre stratégie de développement est exclusivement basée sur la qualité des prestations afin d'apporter à nos clients et nos prospects le professionnalisme nécessaire aux 3 phases :

- Analyse préalable des besoins (tous les défibrillateurs ne se ressemblent pas et ne s'adressent pas au même public!) avec la création d'une activité "Conseils"

Nous fournissons à chaque demande les études réalisées dans le cadre de nos certifications ISO 9001/Qualité et ISO 13485/Dispositifs Médicaux.

- Accompagnement/Formation

- Le suivi du parc (maintenance obligatoire) avec le développement d'une équipe répartie sur tout le territoire de 51 techniciens, tous qualifiés et diplômés secouristesArray



Quand le travail provoque des rencontres extraordinaires....

MATECIR DEFIBRIL est partenaire/sponsor de l'Association "Au Coeur des Jumeaux", http://www.aucoeurdesjumeaux.fr/ asso caritative créée par les 2 frères (jumeaux bien sûr) Michel et Pierre Campistron, qui équipe des clubs de sport d'un défibrillateur, essentiellement (mais pas que...) dans le monde du rugby.

Passionné de ce sport, j'y ai fait, lors des remises, des rencontres formidables, qu'ils s'agisse de dirigeants amateurs ou d'anciens internationaux dont l'humilité n'a d'égale que la gentillesse. J'ai eu l:immense joie de rencontrer 2 idoles de ma jeunesse André Boniface et Pierre Albaladéjo (le jeune homme avec un pull bleu sur la photo!).

J'ai également découvert ce sport fabuleux qu'est la pelote basque, lors d'une soirée (toujours avec remise d'un défibrillateur) à Urrugne. A sport fabuleux, personnages extraordinaires.

Pampi Laduche, ex champion du monde pelote basque et chanteur exceptionnel fait partie de ceux la!

http://graphikdesigns.free.fr/pampi_laduche.html

http://www.aucoeurdesjumeaux.fr/actualites/12-decembre-2015-remise-dun-defibrillateur-club-de-pelote-de-urrugne/ (page 2)



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Gestion budgétaire

Développement commercial

Communication

Marketing