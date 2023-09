Jean-Louis FABRE

Pratiquant la logistique depuis vingt ans dans le secteur de la distribution dont dix ans dans le commerce de gros, j’ai su adapter l’organisation (humaine et matérielle) afin d’optimiser les coûts et tenir les objectifs fixés.

Mes diverses formations et une solide expérience de terrain m'ont amené à gérer un service de 50 à 80 personnes composées d’employés et d’agents de maîtrise.



Gestionnaire des stocks, j'ai mis en place des inventaires tournants afin de fiabiliser les stocks et de minimiser l'inventaire annuel. J’ai également optimisé les chemins de préparations et réorganisé les emplacements afin de recevoir de nouveaux référencements.

Responsable de l’ordonnancement de la préparation, des expéditions et toujours orienté vers la satisfaction client, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la direction commerciale, la production et les services ADV afin d’augmenter la réactivité et la qualité demandées.

Ayant développé des compétences d'analyses, je maîtrise la tenue de tableaux de bord, les rapports d'activité ainsi que les différents outils informatiques.



Approvisionneur des consommables de conditionnement et d'expédition, j'ai négocié avec les divers acteurs du marché tarif et cadencement de livraison afin d'allier les coûts avec des stocks minimum

Ayant la responsabilité des transports (messagerie et affrètement), j’ai négocié les tarifs, déterminé les budgets, mis en place un pôle afin de gérer la facturation, les litiges et d’assurer un suivi préventif.

J’ai contribué à la mise en place d’un ERP depuis la définition des besoins, la participation à des discussions et groupe de travail avec le prestataire jusqu’au plan de test, la formation et l’accompagnement de mes collaborateurs.



J’ai le désir de relever de nouveaux challenges et je suis prêt à vous apporter mes compétences et mon expérience de terrain.



Mes compétences :

Transport

Logistique

Management

Achat

Six Sigma

ISO 900X Standard

Budgets

Sarbanes-Oxley

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Linux

IBM AS400 Hardware

Adonix X3