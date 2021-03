Jean-Louis LECOCQ

Le pouvoir de réussir ou comment donner aux entreprises la capacité de se développer harmonieusement :



> Par des solutions innovantes en matière de gestion administrative et comptable (Web solutions, Packs ... ) : Cabinet d'Expertise Comptable Optimum membre du réseau CABEX



> Par une approche de diagnostic opérationnel et de gestion des risques en Commissariat aux Comptes : cabinet ASCI



> Par une implication dans le monde économique

> > Développement économique : Président du Groupement de Prévention Agréé (GPA) de la Réunion

> > Gestion sociale : Vice Président de la CGSS et de l'AGEFOS PME

> > TIC et Innovation : Membre de l'ARTIC et de la commission ENI de la CGPME

> > Financement des PME (membre de réunion entreprendre)



> Par une approche basée sur l'écoute, la compréhension des attentes des partenaires et la transmission

> > Médiateur membre de la CNPM

> > Formateur (CNAM, CGAR, ...)



Mes compétences :

